As ruas da Vila Olinda, localizada na grande região Salmen, estão recebendo uma ação de revitalização do pavimento asfáltico, visando a melhoria na trafegabilidade e qualidade de vida dos moradores, além de favorecer na estética urbanística. Contratada pela Prefeitura de Rondonópolis para executar o serviço, a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) iniciou o trabalho de preparação das vias asfaltadas para receberem a aplicação de uma capa impermeabilizante, conhecida como lama asfáltica.

Conforme o diretor geral da Coder, Argemiro Ferreira, equipes da companhia estão fazendo a limpeza e tapando os buracos. Só depois que será aplicada a lama asfáltica, um material impermeabilizado que garante uma duração maior do asfalto, pois evita infiltração de água na base da pavimentação

“Além de intensificar os trabalhos para conservação das vias asfaltadas, com a operação tapa buracos, também estamos acelerando o processo em andamento de revitalização do pavimento asfáltico da cidade. Concluímos esta semana o Buriti e, ao mesmo tempo que também estamos finalizando o serviço no Jardim Belo Horizonte, começamos nesta sexta-feira com uma frente na preparação para aplicação da lama asfáltica nas ruas da Vila Olinda”, disse Argemiro, observando que outros bairros adjacentes, em seguida, também serão contemplados com a benfeitoria. (Com assessoria)