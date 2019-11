A professora da disciplina de Artes, Keila Cristina Fernandes Alves, prepara 145 alunos, com idades entre seis e 13 anos, do 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Stela Maris Valeriano da Silva, no Bairro Edelmina Querubim, para uma cantata. O evento ocorrerá no dia 5 de dezembro, na quadra da escola. Este é o quinto ano do projeto que já foi desenvolvido em outras três escolas da cidade.

De acordo com Keila, as atividades com os estudantes começaram no dia 15 de outubro. Ela conta que os ensaios são feitos três vezes por semana – às segundas, quartas e sextas-feiras. Nesses dias, ela trabalha com 50 alunos de manhã e mais 95 no período da tarde.

Neste ano, a cantata vai contar, assim como foi em edições anteriores, com a participação do Grupo Reluz Júnior. A ação tem o apoio do Lions Clube de Rondonópolis.