A Prefeitura de Rondonópolis tem executado projeto de revitalização por meio da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), deixando a cidade mais bonita por meio de jardinagem e paisagismo em praças, vias urbanas, locais de prática de esportes, canteiros e pontes. A informação é da assessoria do Paço Municipal.

Nesses últimos sete meses, conforme a prefeitura, mais de 45 mil metros quadrados foram plantados. O Centro Comunitário do Jardim Primavera, a área verde Associação de Moradores do João Bosco Burnier, em torno da quadra de esportes no bairro Cidade Natal e a área verde ao lado da creche do Jardim Marajó já foram finalizados.

Outras áreas também foram concluídas como o acesso para a entrada do bairro Ezequiel Ramim, o canteiro central do Três Américas, praça do bairro Dom Osório e os campos de futebol da Vila Mineira e do Jardim Nilmara.

Outros locais estão recebendo atenção especial da equipe da Coder, entre eles os bairros Marechal Rondon 1 e 2, Granville I e II, Tancredo Neves, Belo Horizonte, Jardim Europa, Alfredo de Castro e Mathias Neves.

Em andamento, está a jardinagem da quadra do residencial Bispo Pedro Casaldaliga, o terceiro turno de Saúde da Mulher na Vila Itamaraty, a quadra de esportes do Ana Carla, quatro praças no Cidade de Deus, os córregos Bambu, Canivete e Queixada no Jardim Liberdade.

Os canteiros que estão sendo atendidos são da Avenida Daniel Clemente e Residencial Sunflower. As áreas das pontes beneficiadas foram da 13 de Maio, Rio Branco, Otávio Pitaluga, Primavera e Pedro Ferrer. Além do plano de Recuperação de Áreas Degradadas no Jardim Alvorada e quase 18 mil m² na Avenida dos Estudantes.

Ainda, de acordo com o que foi divulgado pela prefeitura, os serviços fazem parte de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público do Meio Ambiente e a Prefeitura para limpeza dos terrenos baldios de Rondonópolis. Além da limpeza das áreas públicas, o gestor municipal determinou que também fosse necessário gramar.