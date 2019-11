O Palmeiras vai receber o Corinthians hoje (9), às 18h, no Pacaembu, em São Paulo (SP). Sob o comando do técnico Mano Menezes, o Verdão encerrou preparação para o duelo com o alvinegro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde de ontem (8).

Para a partida, o Palmeiras terá boa parte de seus titulares descansados. O goleiro Weverton, os laterais Diogo Barbosa e Marcos Rocha, o zagueiro Vitor Hugo, o volante Bruno Henrique e o meia Gustavo Scarpa sequer foram relacionados para a vitória contra o Vasco, por 2 a 1, na quarta-feira passada (6). Dudu, por sua vez, entrou apenas no decorrer do segundo tempo.

Em contrapartida, Lucas Lima recebeu o terceiro amarelo e está suspenso, assim como Felipe Melo, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por fazer gestos obscenos a torcedores do Santos no clássico do dia nove de outubro.

Além disso, Luiz Adriano voltou a reclamar de dores no músculo posterior da coxa direita e é dúvida. A lesão já havia deixado o centroavante fora de combate por cerca de 25 dias.

A provável escalação do time alviverde deve ser Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Bruno Henrique; Dudu, Gustavo Scarpa e Zé Rafael; Deyverson (Luiz Adriano).

CORINTHIANS: O Timão volta ao Pacaembu hoje, às 19h, para enfrentar o Palmeiras. Na tarde de ontem, o técnico interino Dyego Coelho comandou o último trabalho antes do clássico. O treinamento teve alta intensidade e situações específicas de jogo, incluindo movimentações ofensivas e de posicionamento defensivo. Ao fim, foram repetidas cobranças de bola parada.

O atacante Vagner Love se recuperou de dores na coxa direita e está de volta à relação. O goleiro Cássio, com dores no quadril, e o lateral-direito Fagner, com dores na coxa direita, seguem fora.

Ao ser perguntado sobre a próxima partida, o volante Gabriel destacou a importância do clássico: “Nós ficamos felizes de viver esse clássico, esse momento, sabemos que é um campeonato à parte… Estamos preparados para fazer um grande jogo, nós estamos mentalmente fortes, pois sabemos que essa decisão vale muito para nós, o clássico é um divisor de águas, se ganha a confiança aumenta”, disse.

A provável escalação do Timão deve ser Walter; Michel Macedo, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Janderson, Pedrinho e Mateus Vital; Boselli.