Ontem (7), em duelo bastante equilibrado no Nilton Santos, Lincoln balançou as redes nos minutos finais e deu a vitória ao Flamengo sobre o Botafogo, em clássico válido pela 31ª rodada. O resultado mantém o Fla com oito pontos de vantagem na primeira colocação, somando agora 74. O Alvinegro, por outro lado, entrou na zona de rebaixamento, com 33.

Primeiro tempo de muitos lances ríspidos e truncado no Nilton Santos. O Alvinegro começou melhor, quase abrindo o placar aos dez minutos com Igor Cássio e depois aos 24, com Valencia e, em seguida, aos 29, nos pés de Luiz Fernando. Já o Rubro-Negro teve chances na parte final. Aos 39, Bruno Henrique acertou bola no travessão de Gatito. Depois, aos 41, Gabigol chutou forte e levou perigo à meta do goleiro paraguaio.

O Alvinegro se complicou logo na volta do intervalo. Aos oito, Luiz Fernando puxou a camisa de Bruno Henrique, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com um a mais, o Flamengo sufocou demais o Botafogo, que por sua vez se postou atrás tentando segurar o empate.

Mas, quase no fim, aos 43 do segundo tempo, Bruno Henrique cruzou da linha de fundo na medida para Lincoln, que empurrou para o fundo das redes e deu o triunfo ao Rubro-Negro fora de casa.