O empresário Sérgio João Marchett, acusado de ser um dos mandantes dos assassinatos dos irmãos Brandão Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo, em 1999 e 2000, respectivamente, em pleno centro de Rondonópolis, foi beneficiado pela prescrição do prazo de seu processo no caso e teve declarada extinta a sua punibilidade.

A decisão foi tomada pelos desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), Rui Ramos e Pedro Sakamoto, que acompanharam o voto da relatora, a juíza substituta Glenda Moreira Borges, em função da prescrição do prazo entre a denúncia do Ministério Público Estadual e a sentença de pronúncia, que determinou a realização de um júri popular.

A decisão que livrou Sérgio João Marchett foi tomada durante sessão do TJ de anteontem (6), acatando a um recurso da defesa, que alegou já ter transcorridos mais de 10 anos entre o recebimento da denúncia e a pronúncia. Os crimes teriam sido motivados por disputa de terras e os irmãos Araújo foram executados a tiros.

Normalmente, o prazo para a prescrição processual para o crime de homicídio é de 20 anos, mas esse prazo cai pela metade quando o réu tem mais de 70 anos, caso do empresário, que agora se vê livre sem que de fato tenha sido julgado pela Justiça.

Como o processo foi extinto em Segunda Instância, qualquer recurso teria que ser proposto pela Procuradoria de Justiça, que até o momento não se manifestou se pretende recorrer da decisão ou abrir outro processo contra o empresário.

Os crimes que vitimaram os irmãos Brandão de Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo aconteceram em 10 de agosto de 1999 e 28 de dezembro de 2000, respectivamente, em plena região central de Rondonópolis, chocando a sociedade local.

As investigações da polícia apontaram para um crime de mando, conforme afirmou em depoimento o ex-cabo da Polícia Militar Hércules Agostinho, que assumiu ter cometido os homicídios juntamente com o ex-soldado da PM, Célio Alves de Souza, e acusou Sérgio Marchett e sua filha Mônica Marchetti como mandantes.

Hércules Agostinho foi condenado em 2010 a 27 anos e 11 meses de prisão pelos crimes, enquanto Célio Alves de Souza foi condenado em junho de 2018 a 24 anos de prisão.

Eles afirmaram terem recebido um veículo Volkswagen Gol pertencente a uma empresa de propriedade de Mônica Marchetti como pagamento pela morte dos dois irmãos.