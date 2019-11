A Paróquia São Domingos Sávio, do bairro Jardim Atlântico, realizará neste sábado (9), o seu “Projeto Dia D”, que oferecerá serviços gratuitos para a comunidade. A ação social é organizada pelo Comitê Servos da Caridade e pelo grupo Filhas de Maria, que pertencem à Paróquia, e será realizada na Escola Elizabeth de Freitas Magalhães.

De acordo com o padre Sérgio Henrique Fabiano Zanon, pároco da comunidade, a sua paróquia tem um grupo de fiéis denominado Comitê Servos da Caridade, que já desenvolve ações sociais voltadas para famílias carentes da comunidade, e junto com o grupo Filhas de Maria decidiram realizar a ação social. “A intenção é proporcionar às famílias e pessoas carentes, que não têm acesso aos serviços, que possam nesse dia da nossa ação ter acesso a esses serviços que serão oferecidos. É uma junção de forças para que as pessoas possam ter acesso aos serviços”, explicou.

Segundo o religioso, a comunidade em geral poderá ter acesso a serviços como vacinas, aferição de pressão arterial, testes para detecção de diversas doenças, cálculo do IMC, corte de cabelo masculino e feminino, consultas e orientações médicas com especialistas de várias áreas, palestras, atividades físicas e orientações jurídicas.

“A Igreja tem como responsabilidade também assistir ao povo na promoção social. Esse é um dos aspectos da evangelização. Qualquer coisa que fazemos na vida é uma questão de fé, e a igreja se coloca diante do ser humano com o olhar de assisti-lo na sua humanidade. E essa humanidade conta com a dimensão humana social, humana espiritual e humana psicológica. Então, é um olhar integrado para o ser humano”, concluiu o pároco.

O “Projeto Dia D” ocorre amanhã, a partir das 8 horas, com término previsto para as 16 horas, na Escola Elizabeth de Freitas Magalhães. Os serviços oferecidos são todos gratuitos e estarão disponíveis para todas as pessoas que comparecerem ao local.