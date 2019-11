Seguindo a tradição de divulgar os principais acontecimentos de Rondonópolis, o Jornal A TRIBUNA se prepara para registrar e noticiar mais uma edição do Prêmio ACIR de Destaque Empresarial, cuja entrega da premiação será feita no dia 29 de novembro próximo pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR). Desta vez, o A TRIBUNA inovará com a produção da Revista do Destaque Empresarial, em uma parceria com a ACIR, que circulará como encarte do Jornal para todos os seus assinantes e público leitor em geral.

Vale enfatizar que o Prêmio ACIR se configurou ao longo dos anos como um divisor de águas em relação à forma de reconhecimento das melhores empresas de Rondonópolis. Até a instituição da premiação, a cidade era invadida frequentemente por entidades/institutos desconhecidos, oriundos de outras localidades, que vendiam títulos de “melhores empresas” através de pesquisas e critérios duvidosos.

Foi graças ao Prêmio ACIR de Destaque Empresarial, a partir do ano de 2005, que começou-se a realizar uma pesquisa séria e seguindo metodologia científica, inibindo a ação de aventureiros com títulos e premiações compradas ou que não refletiam a realidade. Essa pesquisa para o Destaque Empresarial passou a ser realizada nos últimos anos pelo Instituto de Pesquisa ACIR (IPA), visando identificar as melhores empresas na visão dos consumidores, com realização de entrevistas em todas as regiões da cidade.

Nessa história, o A TRIBUNA sempre garantiu amplo destaque ao Prêmio ACIR, desde a primeira edição, através da publicação de Suplementos Especiais, por reconhecer o mérito desse trabalho da Associação Comercial e diante da importância dessa premiação para as empresas da cidade. Hoje, passados 14 anos, o Prêmio ACIR é a principal premiação do segmento empresarial, se tornando uma espécie de “Oscar” do setor em Rondonópolis.

Para essa Revista sobre o Prêmio Destaque Empresarial, o A TRIBUNA pretende fazer um resgate histórico da premiação através de uma retrospectiva, fazendo um levantamento dos “Empresários do Ano” de cada edição, das homenagens e mudanças feitas ao longo do tempo, dos principais pontos e atrações das festas realizadas, bem como uma ampla cobertura jornalística da edição atual. A publicação será impressa pela Mega Gráfica, com papel e acabamento de alta qualidade, fazendo uma espécie de documento histórico até aqui desse importante evento.

O diretor do A TRIBUNA, Samuel Logrado, enfatiza o trabalho realizado na divulgação do Prêmio ACIR em todas as suas edições, fazendo conhecer os ganhadores perante a população e ajudando a consolidar a iniciativa perante os empresários. Nesse contexto, a completa história do Prêmio ACIR de Destaque Empresarial está inserida na Sala de Arquivo do A TRIBUNA, que é a mais rica fonte de informações para todos que aqueles que pesquisam sobre qualquer assunto relativo ao nosso município.

“O A TRIBUNA sempre procura projetar esses fatos marcantes que ocorrem em Rondonópolis, em especial quando destacam a força econômica do município. E nessa oportunidade, além da edição impressa, estaremos divulgando esse evento não apenas para o Estado de Mato Grosso, mas para o Brasil e Mundo através da versão digital Revista e da nossa crossmedia, como Facebook, Instagram, Whatsapp”, avaliou Samuel.

Diante dessa nova publicação, vale informar que a equipe de representantes comerciais do A TRIBUNA visitará as empresas eleitas na iniciativa após a realização da festa de premiação pela ACIR, para que os vencedores possam divulgar as suas empresas, externando seus agradecimentos, evidenciando suas conquistas e suas mensagens de agradecimento.