Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) enviada pelo Governo Federal ao Congresso Nacional, prevê a extinção de pequenos municípios com população de até 5 mil habitantes, que deverão ser incorporados por municípios vizinhos maiores e com melhores condições financeiras. A medida, caso aprovada, atingirá municípios da região Sudeste como Tesouro, São José do Povo e São Pedro da Cipa, que perderiam o status de municípios e se tornariam distritos de cidades maiores.

A PEC faz parte do pacote de propostas de alteração do Pacto Federativo e irá afetar 1.254 municípios no país, 34 destes em Mato Grosso. A PEC prevê que, a partir de 2023, seja feita a verificação de quais municípios no País tenham menos de 5 mil habitantes e possuam arrecadação própria inferior a 10% da sua receita total, o chamado “índice de sustentabilidade”. Nesses municípios, não haveria eleição em 2024 e a partir de 2025 seriam incorporados a outros municípios.

Uma lei ordinária irá definir qual município vizinho absorverá o outro, levando em consideração os critérios da proximidade e saúde financeira, sendo que cada município poderá incorporar até três municípios menores. Na prática, esses pequenos municípios menores voltariam a serem distritos e não teriam mais órgãos públicos como prefeitura e câmaras municipais.

De acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2019, o município de São José do Povo, que fica a pouco mais de 46 quilômetros de Rondonópolis, possui uma população de 4.063 moradores, enquanto a cidade de São Pedro da Cipa, que fica a cerca de 64 quilômetros de Rondonópolis, possui uma população de 4.727 moradores. Outro município afetado seria a pequena Tesouro, que possui uma população estimada em 3.805 habitantes e está 154 quilômetros distante de Rondonópolis.

Como se trata de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), ou seja, ela altera a própria Constituição Federal no que trata ao Pacto Federativo, a PEC terá que passar por duas votações no Senado e duas na Câmara Federal antes de ir para a sanção presidencial.