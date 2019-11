Dois meses após a Prefeitura anunciar o processo licitatório para contratação de empresa especializada que vai fazer a implantação do novo sistema de iluminação pública, com lâmpadas de LED, o mesmo ainda não foi concluído. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, a Comissão de Licitação informou que o processo licitatório para se fazer a substituição de lâmpadas tradicionais (vapor de sódio) por luminárias de LED, visando a modernização e melhorias da iluminação pública nas vias públicas da cidade, está em andamento, na fase de apresentação pela empresa, que fez a melhor proposta comercial, das amostras do material, que será analisado pela equipe técnica.

O processo inicial de licitação, do tipo menor preço, tinha o valor orçado em R$ 16,6 milhões. A proposta causou interesse de 14 empresas oriundas de várias regiões do Brasil para participar da concorrência pública, com contrato de vigência de dezenove meses, porém a garantia do serviço contratado será de cinco anos.

No entanto, após questionamentos do vereador Jaílton Dantas (PSDB), o valor inicial do custo da obra caiu para quase a metade do previsto. Conforme o parlamentar, em novembro de 2018, já estava tudo pronto na gestão do prefeito Zé do Pátio iniciar a licitação. Havia proposta de três empresas, duas apresentando um custo de mais de R$ 14 milhões e outra de pouco mais de R$ 13 milhões.

Membros da Câmara Municipal, segundo lembra o parlamentar, acharam que algo não soava bem no enredo, decidiram chamar um técnico até o Legislativo e acabaram confirmando a suspeita de erros no edital formatado pelo Município. Meses depois, o edital foi reapresentado, com os devidos ajustes, e a diferença nos valores impressionou. Segundo elencou Jaílton, nenhum dos números apresentados passou de R$ 7,5 milhões, ou seja, uma economia, no mínimo, de 50% sobre ao que estava se propondo gastar anteriormente.