O secretário de Desenvolvimento Econômico do Município, Milton Mutum (PSD), deixou o cargo. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, a portaria de exoneração foi publicada ontem (6). A pesar da informação oficial de que até o momento ainda não há um novo nome indicado para comandar a pasta, informações extraoficiais dão conta de que o suplente de vereador Hermes Antônio Moriggi, o Big, poderá assumir a secretaria.

Milton Mutum estava no cargo desde o começo da gestão do prefeito Zé do Pátio. Mutum foi indicado para o Desenvolvimento Econômico pelo ex-deputado federal Adilton Sachetti (PRB), que era desafeto político de Pátio em outras eleições e começaram a se aproximar em 2017.

A pasta tem atribuição de desenvolver atividades relacionadas com o desenvolvimento econômico e crescimento ordenado do município, estabelecer e coordenar a execução das diretrizes básicas do desenvolvimento municipal nas áreas da indústria e do comércio, atuar no planejamento e desenvolvimento de projetos e programas de apoio e incentivo que estimulem a expansão da atividade econômica;

Executar projetos de incentivo ao desenvolvimento industrial, comercial, de inovação e de prestação de serviços, implantar e desenvolver áreas industriais e de inovação, atuar junto aos Conselhos Municipais afins à Pasta na definição de políticas públicas prioritárias e ações de desenvolvimento, expansão e crescimento do Município;

Incrementar a Política Municipal de Desenvolvimento, mediante a concessão de incentivos econômicos para implantação, expansão e reativação de empreendimentos industriais, dentre outros.