O engenheiro civil Otoamérico da Luz Muniz foi homenageado, ontem (6), durante a sessão da Câmara Municipal com uma Moção de Aplausos proposta pelo vereador Batista da Coder (SD) e aprovada pelos demais vereadores. “Ele é um profissional que está há quase 40 anos contribuindo com o desenvolvimento de Rondonópolis. Também foi meu amigo quando eu era eletricista na Prefeitura e ele engenheiro”, justificou o vereador.

Otoamérico Muniz nasceu na cidade de Ipiaú, no Estado da Bahia. É casado há 38 anos com Célia Teixeirense Muniz e pai de dois filhos, um deles o vereador Thiago Muniz. Ainda é avô de dois netos. Começou a trabalhar aos 14 anos de idade, passando por vários cargos como estafeta no Posto da Polícia Militar, auxiliar de avaliador de fazendas do Banco do Brasil, professor, desenhista e bancário no antigo Bamerindus e também foi ator de teatro.

Engenheiro civil, chegou em Rondonópolis em 1980, onde começou a prestar serviços na Prefeitura tendo destaques na construção de muitos conjuntos habitacionais, construção de escolas rurais e também do laboratório de climatologia da Universidade Federal de Rondonópolis, quando ainda era o campus da UFMT.

Atualmente, é responsável técnico da Construtora TMI que participa de diversos empreendimentos verticais na cidade. “Frente às ações de hombridade e vendo o ótimo exemplo que este cidadão tem deixado no decorrer de sua vida, onde nunca deixou de acreditar em uma cidade melhor, sempre prestando seu trabalho com dignidade, nos agraciando com sua honestidade e caráter inquestionável, é merecedor desta homenagem como nosso reconhecimento”, completou Batista da Coder.