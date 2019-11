Na última segunda-feira (04), o deputado estadual Ulysses Moraes (DC), realizou audiência pública no Sindicato Rural de Primavera do Leste (130 km de Rondonópolis) para debater os serviços prestados pela Energisa na região. É a terceira audiência com a presença do parlamentar que já esteve em Pedra Preta e Rondonópolis para discutir sobre o assunto. Nas audiências foram colhidas provas e depoimentos dos consumidores do serviço de energia elétrica que é campeã de reclamação no estado.

Em Primavera, o deputado lembrou aos presentes que a base dos problemas do fornecimento de energia elétrica é o monopólio existente que dificulta a boa prestação do serviço, defendendo a abertura do mercado para que outras empresas possam concorrer e oferecer um atendimento de qualidade e preço justo para quem mais precisa, não deixando a população refém da falta de concorrência.

O deputado Ulysses ainda ressaltou na audiência a importância da população registrar suas reclamações: “As insatisfações dos consumidores precisam ser formalizadas junto ao Procon e outros órgãos reguladores.”

Antônio Marcos, gerente da Cooperfibra, uma das maiores cooperativas de algodão do país, localizada em Campo Verde, ressaltou o prejuízo que a empresa obtém durante o ano. “Acontecem, ao todo, cerca de 148 oscilações de energia que acabam desligando os motores e máquinas que consomem muita energia. Essas quedas significam um prejuízo de cerca de R$ 9 milhões”.

Desde 15 de outubro a Assembleia Legislativa de Mato Grosso realiza audiências públicas para tratar das inúmeras reclamações feitas pela população contra a concessionária, em especial ao aumento significativo dos valores das faturas de energia elétrica nos meses de agosto e setembro deste ano. Dentre elas, aumentos correspondentes a 300% na fatura, gerando a necessidade da instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para tratar da questão.

O parlamentar é o autor de um projeto de lei que veda a cobrança por estimativa realizada pelas concessionárias de energia elétrica e água. O projeto já foi aprovado em primeira votação e aguarda apoio dos demais deputados para que entre em vigor ainda em 2019.

A ata e a gravação da audiência pública realizada em Primavera do Leste serão encaminhadas para ANEEL, Ministério Público Estadual e Federal, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, CPI da ENERGISA na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, AGER-MT, Governo do Estado de Mato Grosso, Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

CAMPO VERDE

A Câmara Municipal de Campo Verde também promoveu, anteontem (5), uma audiência pública para ouvir a população sobre os serviços e o aumento abusivo na conta de energia da população do município.

O deputado Elizeu Nascimento defendeu a importância das audiências públicas nos municípios de Mato Grosso. “Sou a favor e tentarei ir a todas as audiências que os vereadores me convidarem relacionadas à CPI da Energisa, esse é o espaço que os membros da CPI terão para ouvir a população. Escutar a população é a melhor maneira de identificar quais as principais irregularidades que a empresa está cometendo com os consumidores”, enfatizou o parlamentar.

Durante a audiência pública, pequenos produtores rurais pediram socorro por todos os problemas que estão enfrentando devido à má prestação do serviço que a Energisa tem prestado. A moradora do assentamento Dom Osório, em Campo Verde, Lorraine Vanessa Assunção se emocionou ao contar o que está passando. “Eu já perdi toda minha pequena produção algumas vezes, já perdi litros de leite, porque não tinha energia sem energia o resfriador não funciona. Eu já liguei no 0800 não me deram atenção nenhuma, tenho vários números de protocolo e nada foi resolvido. A leitura não é feita todo mês, os valores vêm alto, preciso de alguém que possa me ajudar”, clamou Lorraine.

“A energia é um bem de consumo que cada dia parece ser mais importante na nossa vida, nós estamos cada vez mais dependentes de equipamentos de consumo de energia, parece que estamos andando para trás em relação à prestação desse serviço no Estado. Tenho recebido muitas reclamações em meu gabinete, a maioria em relação às quedas de energia que tem gerado muitos prejuízos”, expôs o prefeito do município, Fábio Schroeter (PSB).