Botafogo e Flamengo se enfrentam hoje (7), às 19h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). A partida será válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o zagueiro argentino Joel Carli, o Botafogo tem que fazer uma grande partida para sair com a vitória: “O Flamengo passa por um momento ótimo, não só no ataque. Ele conta com jogadores de muita qualidade, temos que entrar concentrados e não errar. Temos muito para trabalhar. É um jogo que exige concentração e queremos fazer uma grande partida”.

A provável escalação botafoguense deve ser Gatito Fernández, Fernando, Joel Carli, Gabriel e Yuri; Jean, Cícero, Alex Santana, João Paulo e Luiz Fernando; Diego Souza.

FLAMENGO – Clássico tem tido um sabor especial para o atacante Bruno Henrique. Um dos artilheiros do Flamengo na temporada, o jogador tem feito a diferença nos clássicos contra os rivais cariocas: já são nove gols em onze jogos. Em sua estreia pelo time rubro-negro, o jogador marcou duas vezes na vitória sobre o Botafogo, por 2 a 1, no Campeonato Carioca. Hoje, o atleta reencontra o alvinegro em mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro.

“É um clássico mais que especial. Foi onde estreei, com dois gols e é um clássico. Vou voltar ao local onde fui muito feliz no meu primeiro jogo. Muito motivado para encarar esse jogo. É mais uma final para nós. Espero fazer novamente uma grande jogo”, resumiu.

A provável escalação do Rubro-Negro deve ser Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, De Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.