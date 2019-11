E a dica de leitura de nossa colaboradora escritora e Ms. Laura Elizia Haubert é:

“A vida invisível de Eurídice Gusmão”, da autora brasileira Martha Batalha, é um livro sobre “a mulher que poderia ter sido”, mas não foi. A história se passa no Rio de Janeiro da década de 1940, o leitor acompanha a vida de Eurídice e Guida Gusmão. Duas irmãs criadas para serem boas esposas que nunca puderam protagonizar a própria vida. Um livro que trata com ironia e humor da marginalização e injustiça feita com as mulheres.