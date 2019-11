O vereador Jailton Dantas (PSDB) está buscando, na Câmara Municipal, o apoio de todos os vereadores para pedir uma auditoria nas contas da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), desde o ano de sua fundação em 1977.

“Esta proposta cumpre a função parlamentar de fiscal do erário. Acompanhamos as notícias sobre a grande dívida que atinge a Coder. A fim de tomar conhecimento sobre os problemas e as devidas atitudes necessárias para auxiliar no bom funcionamento desta importante empresa que auxilia no desenvolvimento de Rondonópolis, é que estamos propondo esta auditoria”, justificou.

De acordo com o vereador, é preciso entender quem são os sócios da Coder e todo o histórico das suas finanças desde a sua fundação. “Ela foi criada pela lei municipal 523, de 8 de julho de 1977 e diferente das secretarias e autarquias, não tem orçamento próprio. Só pode executar trabalhos mediante contratos firmados com a Prefeitura ou terceiros”, explicou o parlamentar.