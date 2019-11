O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) e a Associação dos Diretores das Escolas Municipais de Rondonópolis (Adesmur) não vão indicar membros para o conselho responsável pela votação da normativa da educação municipal.

A normativa define as diretrizes escolares para o próximo ano, como o número de alunos por sala de aula, número de estagiários para atender os portadores de deficiência, número de contratações, dentre outros.

“Ao todo, o conselho que vota a normativa é composto por dez representantes da Secretaria de Educação e apenas sete do Sispmur e Adesmur. A maioria dos votos é de quem elabora a normativa. Sabemos que será apenas um documento pronto para chegar e aprovar. Não concordamos com esta postura do Município, tanto é que enviamos ofício para a Secretaria de Educação sugerindo vários apontamentos e fazendo questionamentos”, afirmou a presidente do Sispmur, Geane Lina Teles.

De acordo com a sindicalista, apesar do Sispmur e Adesmur não indicarem nomes para o Conselho que vota a normativa, as entidades estarão vigilantes para que sejam garantidos os trâmites legais e as diretrizes para uma educação de qualidade no Município. “A normativa que será aprovada deverá atender todas as necessidades da educação. Caso contrário, vamos questioná-la juridicamente”, avisou Geane.