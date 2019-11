Entre os dias 11 e 20 de novembro ocorre, em Rondonópolis, a Semana da Consciência Negra. A Prefeitura juntamente com o Movimento Negro e a Unegro Pantanal estão preparando diversos eventos que vão marcar a passagem do Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro.

A programação começa no dia 11, segunda-feira, com a realização de ciclo de palestra, mesa redonda e rodas de conversa em escolas públicas, universidades, no instituto federal de educação e também em instituições da sociedade civil organizada para envolver estudantes e profissionais nas discussões sobre temas que tratam das relações étnico-sociais em Rondonópolis e no Brasil. Os encontros vão acontecer até o dia 18 de novembro.

Um seminário com o tema central ‘Década da afrodescendência’ está sendo organizado para reunir jovens e adultos nos dias 15 e 16 e refletir sobre o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento da união da população negra. Esses assuntos serão tratados separadamente por grupos de trabalho com as temáticas: mulheres negras, jovens, LGBT e religião de matriz africana.

Todos esses eventos têm o objetivo principal de valorizar a arte e a cultura afro brasileira, sendo assim no dia 19 de novembro acontece o lançamento do livro “Racismo e Discriminação no Brasil”, escrito pelo professor doutor Flávio Nascimento. A obra será apresentada na Secretaria Municipal de Educação, a partir das 19 horas.

A programação da Semana da Consciência Negra se encerra no dia 20, quarta-feira, com eventos no Casario. A partir das 18h30, o púbico vai poder assistir e participar da mostra de capoeira, mostra de danças afro e também da escolha da beleza negra, masculina e feminina, de Rondonópolis. Os concorrentes vão desfilar e passar pelo crivo de uma comissão julgadora.

Ainda na quarta-feira, vai acontecer uma celebração afro na comunidade São Vicente de Paula, no bairro Vila Verde, onde toda a população também pode participar.

INSCRIÇÕES

Os interessados em concorrer ao título de beleza negra de Rondonópolis devem se inscrever até o dia 16 de novembro, na Secretaria Municipal de Cultura, que fica no Casario, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. Serão julgadas as belezas masculina e feminina dos candidatos que devem ter acima de 13 anos. Para se inscrever é preciso levar um documento original com foto e no caso de menor de idade, o pai, mãe ou o responsável deve acompanhar o ato da inscrição.

