O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, garantiu que vai liberar, nos próximos 15 dias, o recurso de R$ 10,7 milhões destinado para a Santa Casa de Rondonópolis. O dinheiro é proveniente de emendas da bancada federal do estado e servirá para quitar parte das dívidas do hospital, que passam de R$ 24 milhões.

A informação a respeito da liberação foi passada pelo próprio Mandetta, em uma reunião com parte da bancada federal do estado, ocasião em que o deputado federal José Medeiros (Pode) gravou uma fala do ministro. “Vamos nos preparar agora para, nos próximos 15 dias, podermos liberar os recursos que a bancada de Mato Grosso está lutando, para a gente fazer chegar o dinheiro lá”, afirmou.

A emenda parlamentar de R$ 10 milhões foi articulada por Medeiros, que destinou ele próprio R$ 7 milhões de suas emendas impositivas para a Santa Casa, para em seguida convencer outros parlamentares a entrarem com o restante para completar, exatos R$ 10,7 milhões.

O recurso é todo destinado para a Média e Alta Complexidade (MAC) e antes de ir para a conta do hospital filantrópico passará pela conta do Fundo Municipal de Saúde (FMS), que então repassará o valor integralmente para a Santa Casa.