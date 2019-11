Somente neste ano, a Coordenadoria do Procon em Rondonópolis multou a Energisa em mais de R$ 7,5 milhões. As multas são resultado de reclamações dos consumidores. Até o mês passado, foram 1.604 reclamações registradas. Outubro foi o campeão, com 423 reclamações.

Segundo a supervisora geral do Procon no Município, a advogada Neila Soares, a maioria das reclamações é referente à cobranças abusivas, a chamada recuperação de receita, quando a empresa suspeita de irregularidade no consumo ou quando é feita a chamada leitura por média. Além disso, há também um número muito grande de reclamações referentes à queima de equipamentos devido às oscilações de energia.

O Procon local, entre os anos de 2015 a 2019, registrou 6.244 reclamações contra a Energisa. No mesmo período, foram realizadas 2.800 audiências. “Em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, na maioria das audiências, os consumidores saíram vitoriosos”, afirmou Neila Soares.

CPI

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), foi instalada pela Assembléia Legislativa de Mato Grosso com o propósito de investigar o aumento nas contas de energia elétrica no estado e também o enxugamento nos quadros de funcionários e a má prestação dos serviços concessionados.

Em Rondonópolis, no último dia (1º), foi realizada uma audiência pública da ALMT na Câmara Municipal para debater o assunto e colher subsídios para a CPI. Na audiência, ficou evidenciada que a situação em Rondonópolis é mais grave do que se imaginava, com problemas apontados além das altíssimas contas cobradas dos consumidores.