A escritora Cidinha Carvalho vai lançar o seu 5º livro de romance, o “Amor & Resgate II”, na próxima sexta-feira (8), às 19h30, no Hotel Tuti Bororo (antigo Novotel). A obra continua a história de uma família abordada no livro “Amor & Resgate”, de 2013, e trabalha, segundo a autora, com o conceito do ser humano dentro do seio familiar e também sobre o perdão.

De acordo com Cidinha, no primeiro livro, a trama se desenvolvia em torno de uma família que viveu na França, no século passado, e onde foram abordados os valores familiares da época. Todos morrem e voltam à vida 100 anos depois, desta vez no Brasil, no final da década de 1950 e a narrativa vai até certa parte deste período.

“No livro dois, a história começa quando a esposa lida com a traição do seu marido. Mostra ainda a luta dela para perdoar o esposo e não deixá-lo suicidar”, contou a autora que informou que essa obra é voltada para o público em geral.

O escritor e membro-fundador da Academia Rondonopolitana de Letras (ARL), cadeira número 6, Hermélio Silva, no prefácio de “Amor & Resgate II”, atesta que trata-se de “um bom livro, que fala do amor, um bom romance, que se preocupa com a vida, com a prevenção ao suicídio, um excelente texto laborado por esta rondonopolitana de coração, que aqui investiu seus recursos e seu saber, socializando o benfazer, mas se entretêm até quando ‘as folhas caem, mas a árvore não morre. Ela suporta firme o inverno na certeza de que a primavera vai voltar trazendo folhas, flores e novos frutos’”.

A AUTORA – Cidinha Carvalho nasceu em 18 de abril de 1957, na cidade de Paranaíba (MS). Chegou a Rondonópolis, em 1960. Residiu em Araçatuba (SP), por dois anos e terminou o Ensino Médio em 1985, já em Rondonópolis. Casada com Odarcy Chaves da Silva, é mãe de dois filhos e tem cinco netos. Graduada em Geografia.

Foi servidora pública municipal concursada na área de educação e atuou por dez anos na Secretaria Municipal de Saúde.

É uma das fundadoras da Academia Rondonopolitana de Letras (ARL), onde ocupa a cadeira número 11. Em 2018, tornou-se presidente da Associação de Jornalistas e Escritoras de Mato Grosso (AJEB).