A Rota do Oeste, concessionária das rodovias federais de Mato Grosso, concluiu as obras de duplicação da BR-163 do km 117,3 ao km 119,4, trecho que vai do Trevão até a Cervejaria Petrópolis, que já está completamente liberada para o tráfego de veículos nos dois sentidos. As obras tiveram reinício em abril passado e contam com o serviço de drenagem profunda para garantir o escoamento das águas no período chuvoso, além de acostamento e contornos.

De acordo com a concessionária, a obra de duplicação dos pouco mais de dois quilômetros foi concluída no último dia 29 de outubro, com o tráfego sendo liberado no local no dia seguinte. Na sequência, foi iniciada a restauração da pista antiga, serviço que também já foi concluído.