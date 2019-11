A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), por meio da assessoria de comunicação do Paço Municipal, informou ontem (4) que está trabalhando para manter a licitação do transporte coletivo prevista para o próximo dia 19. Conforme foi publicado pelo A TRIBUNA em sua edição de sábado (2), o conselheiro interino do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), Luiz Henrique Lima, determinou ao prefeito de Rondonópolis, José Carlos Junqueira de Araújo e ao secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Metello de Oliveira, que suspendam imediatamente todos os atos decorrentes da Concorrência nº 008/2019 que trata da outorga de concessão para a prestação de Serviço Público do Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Rondonópolis.

“O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Rodrigo Metello, informou que a Pasta foi notificada da decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e que irá apresentar resposta para todos os apontamentos feitos pelo TCE sobre a licitação do transporte coletivo dentro do prazo estipulado com o intuito de garantir a realização da licitação”, diz a nota da assessoria de comunicação da Prefeitura.

Segundo a equipe técnica do TCE, a Prefeitura de Rondonópolis não disponibilizou os estudos de viabilidade da concessão, exigidos pelo art. 21, da Lei nº 8.987/1995. Ainda conforme o TCE, inclusive, sua existência foi questionada, uma vez que o ente sequer indicou o valor estimado para o contrato de concessão que pretende celebrar. Também não foi apresentada a receita operacional de referência, fato que, segundo a equipe instrutória, torna o procedimento licitatório incapaz de proporcionar um julgamento justo e adequado do feito.

EMPRESA MUNICIPAL

A Câmara Municipal aprovou, no dia 16 de outubro, em primeira votação, um projeto de autoria do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) que pede a autorização da Casa de Leis para contratar, junto ao Banco do Brasil, um empréstimo de R$ 10 milhões para compra de ônibus para o transporte coletivo. Com isso, fica claro que, caso haja mais um revés na licitação do serviço, Zé do Pátio está mesmo disposto a municipalizar o transporte coletivo em Rondonópolis.