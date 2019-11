O grande canteiro de obras que se formou na quadra entre as Avenidas Amazonas e Cuiabá, no Centro, tem despertado a curiosidade dos rondonopolitanos. Encerrando as especulações, o local vai sediar a nova unidade do Serviço Social da Indústria (Sesi) em Rondonópolis, em um investimento previsto de R$ 9 milhões.

Antigamente essa área abrigou o pátio da Secretaria Municipal de Obras de Rondonópolis. O terreno foi adquirido pelo Sesi e passará a abrigar uma estrutura de 2.645 m² construídos, em uma área de implantação total de 10 mil m².

O Sesi repassou ao Jornal A TRIBUNA que a obra já passou por todos os procedimentos de licenciamento e está em fase de terraplanagem. A previsão é de que seja concluída em um ano, ou seja, até outubro do próximo ano: 2020, trazendo ainda mais valorização para essa região central.

Atualmente, a instituição funciona em um espaço alugado na Avenida Presidente Médici, na Vila Birigui. Com a nova sede, foi repassado que a comunidade continuará tendo acesso aos serviços já oferecidos pelo Sesi, como Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Continuada (ECO) e da Promoção da Saúde e Segurança do Trabalho (SST), porém com capacidade de atendimento ampliada e mais conforto. Apenas na área de educação, a nova estrutura terá capacidade para atender 1.500 alunos por ano.

Em todo o Brasil, o Sesi oferece assistência, educação e entretenimento para os trabalhadores da indústria, visando a melhoria da sua qualidade de vida. Em Mato Grosso, possui unidades nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Rondonópolis, Sinop e Juína.