O Palmeiras se reapresentou na tarde de ontem (4), dois dias depois da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no sábado passado (2), na Arena Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. A novidade do dia foi o meio-campista Ramires, que treinou com o grupo normalmente e avançou mais uma etapa em seu cronograma de recondicionamento físico.

O jogador havia sentido um incômodo (originado por uma fibrose) no tendão adutor da coxa direita no triunfo sobre o Goiás por 2 a 1, no dia 7 de setembro, na estreia do técnico Mano Menezes pelo clube. Na ocasião, o Núcleo de Saúde e Performance optou por um tratamento conservador para deixar o atleta em uma condição próxima da ideal.

Ramires participou integralmente das atividades técnicas. As movimentações tiveram como ênfase o raciocínio rápido, a aproximação e a marcação – por isso as dimensões reduzidas e o limite de poucos toques na bola. O atacante Luiz Adriano, que voltou a ficar à disposição na semana passada, e o lateral-direito Marcos Rocha, poupado contra o Ceará, também treinaram normalmente.

O Verdão trabalha hoje (5), às 13h30, com o aquecimento liberado para os repórteres. Na sequência, a delegação alviverde embarca para o Rio de Janeiro-RJ, onde enfrentará o Vasco amanhã (6), às 20h30, no Estádio São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Verdão é o atual vice-líder do torneio nacional, com 63 pontos.

DECISÕES DO STJD

O Palmeiras terá um desfalque importante na parte final do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou uma punição de cinco partidas de suspensão a Felipe Melo. O volante foi denunciado por conta de gestos obscenos à torcida do Santos, no clássico realizado na Vila Belmiro, no dia 9 de outubro.

Por outro lado, Willian recebeu a pena mínima, de apenas uma partida de suspensão. Como o atacante já cumpriu de forma automática após o clássico contra o Santos, está liberado para atuar. O jogador foi denunciado por conta da entrada dura em Pituca, do Peixe, e foi enquadrado no artigo 254, que prevê pena de uma a seis partidas de suspensão.