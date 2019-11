(*) Eleri Hamer

Vejo muitos exemplos de trabalhos voluntários sendo desenvolvidos em vários setores da sociedade, principalmente na saúde, assim como também na educação. Áreas nas quais apresentamos grande fragilidade no nosso sistema social.

É muito gratificante o sentimento de quando estamos ajudando alguém a enfrentar com melhores possibilidades a vida que se apresenta. Embora até possa não parecer num primeiro momento, é bem provável que seja mais gratificante para quem ajuda do que para quem recebe o auxílio.

De um modo geral, temos nos dedicado a destacar os fatos negativos e as pessoas com má fé ou com ações contraproducentes, mas tenho certeza que existem muito mais pessoas boas e bons exemplos do que os ruins na sociedade em que vivemos.

A sociedade é feita de pessoas boas. Tenho esse sentimento. É isso que me faz acreditar que vale a pena lutar diariamente por um mundo melhor, entendendo que a maneira como alcançaremos a linha de chegada é uma escolha, em boa medida, de cada um. São as iniciativas probas de inúmeros anônimos que me faz acreditar desse modo.

No nosso país muitos ainda carecem do básico. Não conseguem atender as necessidades de comida, água, moradia, dentre outros itens. Mesmo assim, são inúmeros os exemplos de sucesso de pessoas que saíram dessa realidade e venceram. Inconformadamente venceram a sua dura realidade.

Nesse sentido, creio piamente de que o maior, grande e hercúleo desafio esteja em mudar efetivamente as perspectivas, a visão e as crenças, desses menos favorecidos. Na prática, o grande desafio não consiste em dar-lhes bens materiais ou benefícios, mas sim ampliar seu acesso e sua visão de mundo, permitindo que entendam as suas reais capacidades e possibilidades. Algo que no final das contas são ilimitadas para todo cidadão, dependendo apenas de si próprio.

Minha origem é rasa, da roça, mas isso não foi capaz de me impedir de ir um pouco além de muitos. Mas o meu relativo sucesso, também não é suficiente para imaginar que ele seja a garantia de algo. A realidade sempre pode mudar. Somente saberemos se realmente tivemos sucesso na vida, ao final dela. Quando o jogo estiver concluído.

Embora sucesso seja um termo subjetivo, sei também que muitos tiveram e outros tantos ainda terão maior êxito do que eu. Mas alguns fatos me fazem acreditar que já alcancei bem mais do que pudesse em algum momento da infância imaginar alcançar.

Tem um aspecto em particular que me fez acreditar que era possível ir além: a crença indelével dos meus pais de que era na educação que residia a base de todos os diferenciais. Minha mãe em particular definiu isso como um sentido de vida, ainda na sua adolescência, quando não pode estudar mais do que o 5º ano, mesmo tendo capacidade intelectual privilegiada.

Nessa semana, pensei muito nisso e de como somos capazes de influenciar nossos semelhantes com ações simples, quando, num projeto maravilhoso do Rotary, fomos tirar as medidas e testar as armações dos óculos nos alunos de uma escola pública, para aqueles com dificuldades de visão.

Os casos são inúmeros, mas me chamou a atenção quando uma menininha de 4 anos aproximadamente, notadamente envergonhada e pelas vestimentas e aparências, visivelmente humilde além do razoável, foi atendida.

Fiquei imaginando o quanto aquele auxílio que estávamos oferecendo, de permitir que ela enxergasse bem, seria capaz de influenciar na sua vida. Enxergar o mundo, apenas isso. Será que se esse projeto não existisse algum dia ela viria a ter essa oportunidade?

Gostaria muito de poder saber o que será do seu futuro, e torço que não só a visão em si melhore, mas com ela, também possa melhorar o acesso ao conhecimento de modo diferente e mais amplo, literalmente ‘enxergando mais longe’. Ampliando os tênues limites da sua vida.

Sabemos que cada um chega até onde a imaginação é capaz de alcançar. É ela que estabelece nossos limites de crescimento e desenvolvimento. Somos nós que colocamos o limite. Apenas alguns conseguem enxergar atrás do morro, como dizem os Mineiros. Mas antes de tudo, precisamos de oportunidades e de pessoas que nos auxiliem com o básico, quando o básico nos falta.

Até a próxima.

(*) Eleri Hamer escreve esta coluna às terças-feiras. É professor, workshopper e palestrante – [email protected] – Originalmente publicado no Jornal A Tribuna – www.atribunamt.com.br