Está sendo muito questionado o projeto de lei 437/19 de autoria do Executivo rondonopolitano, que quer estabelecer normas para o serviço voluntário na cidade. O projeto chegou, semana passada, na Câmara e os vereadores foram os primeiros a questionar o teor do dito projeto, tendo inclusive derrubado o pedido de urgência para a votação do mesmo e questionando a sua legalidade, pois quer legislar sobre algo cujas principais caraterísticas são justamente a disposição ao voluntariado e a espontaneidade do cidadão.

Logo na sequência, o projeto foi questionado duramente pela Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis (Acir), que da mesma forma questionou a legalidade e a necessidade de tal lei, já que existe uma lei federal que trata do assunto. Outro ponto colocado em cheque pela entidade é a questão do pedido de urgência para a votação do projeto, já que não há nada ou nenhuma situação grave que justifique a necessidade de se votar um projeto de tamanha importância e com um conteúdo que mexe com a vida de tantas pessoas e entidades sem o devido rito democrático de debater o mesmo com o Parlamento e com a sociedade.

Mas o questionamento principal é com relação as proibições, aos deveres e restrições impostas às pessoas e entidades, que servem mais para inibir do que propriamente regulamentar o voluntariado. Então, motivos para não concordar com a iniciativa é que não faltam, cabendo ao prefeito Zé Carlos do Pátio explicar à população a necessidade e os benefícios de tal lei, o que até agora ninguém conseguiu vislumbrar.

Críticas ao projeto à parte, que fazem parte do jogo democrático, precisamos de mais informações para podermos entender de que se trata, seus aspectos positivos e negativos, para que então possamos fazer um juízo de valor mais apurado, mais substanciado a seu respeito. E é importante alertar ao chefe do Executivo que seria de bom grado que projetos como esse e outros, enviados por ele ao Legislativo, carecem de uma discussão prévia com a sociedade, que é a razão final da existência do próprio poder público e das leis.