Na tarde de ontem (4), no CT Dr. Joaquim Grava, o técnico interino do Corinthians, Dyego Coelho, comandou o primeiro treinamento de olho na partida diante do Fortaleza, que acontece amanhã (6), às 18h30, na Arena Corinthians, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Após o aquecimento, comandado pelo preparador físico Anselmo Sbragia, Coelho e Mauro da Silva, que estará de auxiliar técnico, dirigiram um treino de comportamento, cobrando pressão pós-perda da posse de bola.

O goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner com dores no quadril e na coxa direita, respectivamente, não participaram das atividades. Além deles, o atacante Vagner Love e o zagueiro Manoel, que se recuperam de dores na coxa direita, fizeram trabalhos específicos com os fisioterapeutas do clube.

Sete jogadores da equipe sub-20 do Timão compuseram a atividade: Diego (GOL), Daniel Marcos (LD), Ronald (ZAG), Du (VOL), Adson (MEI), Rafinha (MEI) e Madson (ATA).

Hoje (5), o grupo se reapresenta no CT Dr. Joaquim Grava no período da tarde. Coelho concederá coletiva de imprensa antes do treinamento, marcado para 14h30.

SAÍDAS

Após as saídas do técnico Fábio Carille, dos auxiliares Leandro Cuca e Fábio Félix, do preparador físico Walmir Cruz e do analista de desempenho Denis Luup, Emerson Sheik também não trabalha mais para o Corinthians. O então coordenador de futebol do clube decidiu pedir demissão na tarde de ontem (4), depois de uma conversa franca com o presidente Andrés Sanchez e outros membros da cúpula alvinegra. No departamento de comunicação, Olavo Guerra assumiu o posto de Denis Ninzoli, rebaixado às categorias de base.