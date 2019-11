O zoólogo britânico Mark Fellowes, professor da Universidade de Reading, na Inglaterra, e coordenador do grupo de pesquisa “People and Wildlife” (Pessoas e Vida Silvestre) está em Rondonópolis para acompanhar, como assessor técnico, diversos projetos de pesquisa desenvolvidos na cidade e irá proferir uma palestra nesta quarta-feira (6), às 19 horas, na Sala do Mestrado de Geografia no Bloco Central do Campus da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). O professor já publicou dezenas de artigos em revistas da elite científica, como a “Urban Ecosystems” e a “Landscape & Urban Planning” e suas pesquisas tem o objetivo de compreender as interações entre seres humanos e animais silvestres, e quais são as consequências dessas interações.

A maior parte dos projetos científicos do Dr. Fellowes é desenvolvida em ecossistemas urbanos e, por exemplo, ele e seu grupo têm pesquisado quais são os efeitos na avifauna da prática muito difundida entre os britânicos, de alimentar pássaros nos quintais – 50% das famílias do Reino Unido alimentam pássaros em seus jardins. Outra pesquisa de destaque do cientista britânico objetiva descobrir porque as áreas urbanas do Reino Unido têm baixa capacidade de atrair borboletas.

No Mestrado em Geografia da UFR, o cientista britânico vem colaborando como assessor técnico em diversos projetos de pesquisa na cidade, entre eles o de “Monitoramento de movimentação de gatos domésticos com colares GPS”; “Nidificação de Araras-Canindé na Zona Urbana de Rondonópolis”; “Identificação de Espécies de Lagartos em fragmentos urbanos de Cerrado” e “Identificação de Espécies de Morcegos em fragmentos urbanos de Cerrado”.

O bioma Cerrado é considerado um “hotspot global de biodiversidade”, ou em outras palavras, o Cerrado tem uma elevada diversidade biológica, com muitas espécies endêmicas (que só ocorrem no Cerrado), e ademais é um bioma bastante degradado. Por isso, além do estabelecimento de áreas protegidas como reservas, há a necessidade de planejar cidades como Rondonópolis para que também ajudem a preservar a fauna e flora do Cerrado.

As pesquisas que o Mestrado em Geografia da UFR está desenvolvendo com o professor Fellowes têm o objetivo de compreender aspectos ambientais urbanos de Rondonópolis, para tornar a cidade mais amigável à vida silvestre “bem como com maior qualidade de vida para sua população”.

Por exemplo, os pesquisadores locais descobriram que os gatos se movimentam pelos quintais, que são espaços utilizados pelas aves para alimentação e nidificação. Portanto, evitar que os gatos predem aves e outras espécies de animais nos quintais é essencial para a conservação da biodiversidade urbana. Nas cidades dos Estados Unidos, os gatos predam cerca de 2,5 bilhões de aves por ano, uma estatística que demonstra o impacto desses animais sobre a fauna.

A palestra, intitulada “Pessoas e Vida Silvestre: Histórias dos Subúrbios”, nesta quarta-feira (6), terá tradução simultânea ao português. A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados na temática.