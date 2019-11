Neste domingo (3), o Flamengo recebeu o Corinthians, no Maracanã, dominou as ações no Clássico de Povo e venceu pelo placar de 4 a 1. A partida foi válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Flamengo e Corinthians fizeram um primeiro tempo equilibrado até os 40 minutos do primeiro tempo. O Timão começou melhor, criando algumas chances e marcando bem a equipe da casa, que teve mais posse de bola e apostava em jogadas pelo alto.

Foi em um lance desses que saiu o pênalti que abriu o placar para o Rubro-Negro. Aos 42 minutos, após Everton Ribeiro cruzar para Arrascaeta, o uruguaio caiu em dividida com Cássio. Na cobrança, aos 45 minutos, Bruno Henrique bateu cruzado e viu o goleiro corintiano fazer a defesa, mas, no rebote, o camisa 27 não desperdiçou: 1 a 0. No minuto seguinte, Gerson avançou pelo meio, se livrou da marcação e tocou na frente para Bruno Henrique dar um toque sutil e ampliar a vantagem rubro-negra.

O ímpeto do time da casa foi o mesmo no segundo tempo. Tanto que, com apenas 23 segundos de bola rolando, Pablo Marí lançou a bola, Arrascaeta desviou, e Bruno Henrique invadiu a área para fazer 3 a 0. Aos quatro minutos, após boa jogada pela esquerda, Arrascaeta tocou para Vitinho, que ficou cara a cara com Cássio e por pouco não fez o quarto, mandando a bola para fora.

O Corinthians foi tentando quebrar o embalo do Fla e, aos seis minutos, conseguiu descontar. Mateus Vital aproveitou cruzamento de Pedrinho e cabeceou sem chances para Diego Alves: 3 a 1. Mas o domínio rubro-negro não parou e, aos 21 minutos, Vitinho ampliou. O camisa 11 recebeu de Willian Arão na intermediária, avançou e soltou uma bomba de canhota para fechar a conta: 4 a 1.