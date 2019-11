Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Bahia se enfrentaram neste domingo (3), e fizeram um jogo equilibrado no Mineirão. Com um gol para cada lado, os times empataram em 1 a 1 e somaram um ponto cada.

No primeiro tempo em Belo Horizonte, Cruzeiro e Bahia fizeram um jogo movimentado, com boas chances para os dois lados. A Raposa, com mais posse de bola, teve as melhores oportunidades com David, que recebeu cruzamento na medida e cabeceou para fora, e com Fred, que ficou com a sobra limpa após cobrança de escanteio, mas finalizou por cima do gol. O Esquadrão apostou nos contra-ataques, mas não conseguiu encaixar o último passe e não conseguiu furar o bloqueio adversário.

Na volta do intervalo, a partida ficou ainda mais equilibrada, mas sem muitas chances criadas. O Bahia saiu na frente com gol de pênalti de Fernandão, aos 20 minutos. E a Raposa empatou aos 28 minutos, com Sassá, que tabelou com Thiago Neves e bateu de fora da área, no ângulo de Douglas: 1 a 1.

O time da casa ainda chegou perto de virar com Thiago Neves, que finalizou com perigo, mas para fora. E a equipe baiana quase marcou um golaço com Rogério, que arriscou de longe e viu Fábio fazer grande defesa e manter o placar empatado.