O Rotary Club de Rondonópolis promove uma campanha para arrecadar dinheiro com a finalidade de adquirir uma cadeira de rodas motorizada para Lauender Emanuel Dantas, de sete anos. A criança possui paralisia cerebral e a nova cadeira proporcionará melhor mobilidade para o menino. As pessoas poderão ajudar de duas formas: comprando o convite para uma feijoada, marcada para o dia 15 de novembro, ou através de uma “vaquinha virtual”. As informações foram repassadas por representantes de clubes de Rotary e os pais do garoto em entrevista à reportagem do A TRIBUNA, na tarde de ontem (1º). A mãe de Lauender, Alessandra Correia Dantas, contou que seu filho nasceu prematuro após seis meses de gestação. Aos oito meses de vida, os pais levaram a criança para um neurologista. Em um exame veio o diagnóstico que Lauender tinha paralisia cerebral.

Atualmente, o menino frequenta a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), onde ele tem acompanhamento com especialistas, como um fonoaudiólogo, por exemplo. Alessandra disse que tentou colocar o filho no ensino regular, em uma escola estadual em Rondonópolis, mas ele precisou entrar numa fila de espera. “A instituição alegou que precisaria ter cinco alunos a menos para que o meu filho pudesse entrar no colégio”, declarou a mãe.