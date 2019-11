O Sistema de Crédito Cooperativo – Sicredi – realiza nos próximos dias 7, 8 e 9 o seu 6º Feirão de Veículos, oportunidade de cooperados e não cooperados adquirirem um veículo zero quilômetro com a menor entrada, a menor taxa de juros e os melhores prazos. O evento acontecerá no estacionamento da Agência Fernando Correa e nove concessionárias estarão expondo seus veículos no local, para oferecer a melhor proposta a quem quer adquirir um veículo ou trocar o seu usado por um novo. De acordo com o gerente da Agência 13 de Maio do Sicredi, Edson Carlos Alves, responsável pela equipe de Negócios do Feirão, o evento que está em sua 6ª edição e já está consolidado na região como uma excelente oportunidade de negócios. “O Feirão é a maior oportunidade que a população de Rondonópolis e região tem de benefícios para adquirir seu carro zero quilômetro, porque ficaremos três dias atendendo os nossos associados e não associados, que assim que escolherem o seu carro, irão conversar com nossos atendentes, fazer a simulação do financiamento e, dependendo da aprovação do crédito e da disponibilidade do veículo, já poderá sair de lá com seu sonho realizado e dirigindo seu veículo zero, inclusive com o seu seguro contratado”, informou.

Ainda de acordo com ele, a ideia do Sicredi é proporcionar que as pessoas realizem o sonho de adquirir um carro zero quilômetro. “Tudo isso com uma taxa inédita, a partir de 0,69%, de acordo com o score do associado. Então, para aquela pessoa que está pensando em trocar de carro no final do ano, é lá a sua oportunidade. Para se ter uma ideia, na história do Feirão, que está na sua 6ª edição, nós nunca praticamos uma taxa de juros tão baixa”, acrescentou.

As pessoas poderão adquirir seu veículo com entradas a partir de 10% do valor do bem e ainda poderão parcelar o saldo devedor em até 48 vezes, condições exclusivas oferecidas somente pelo Sicredi. “Montamos uma grande estrutura para receber essas pessoas e não queremos só vender um carro. Queremos proporcionar uma experiência positiva e ajudar os nossos associados, pois somos uma instituição financeira cooperativa, preocupada com o crescimento dos nossos associados. Se eles crescem, nós crescemos juntos, fazemos a economia da região girar”, concluiu Edson Carlos Alves.

O 6º Feirão de Veículos começa na próxima quinta-feira (7) e prossegue até o sábado (9), sendo que na quinta e na sexta atenderá das 8 às 20 horas e, no sábado, das 8 até as 17 horas.