Os rondonopolitanos celebram o Dia de Finados com lembranças e homenagens àqueles que não estão mais entre nós. Nos quatro cemitérios da cidade, sendo dois municipais e dois administrados pela iniciativa privada, são esperados quase 80 mil visitantes. No cemitério da Vila Aurora, estão sendo aguardadas cerca de 40 mil pessoas, no Parque Santa Cruz, mais 20 mil e nos dois cemitérios municipais da Vila Paulista e da Mata Grande, mais 15 mil.

Em todos os cemitérios, durante a semana, a movimentação foi intensa para limpeza de túmulos, serviços de jardinagem, pintura e até mesmo antecipação de visitas. A reportagem conversou, na tarde de ontem, com algumas pessoas que estavam no cemitério da Vila Aurora providenciado a limpeza de túmulos. Em todas elas, um sentimento comum: “saudade”. Confira: