Os vereadores aprovaram ontem (31), durante sessão extraordinária, a autorização para a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, celebrar um convênio com a Santa Casa para a liberação de R$ 10.790.000,00 de recursos federais oriundos de emendas parlamentares. Por questões burocráticas, o dinheiro tem que passar pelas contas da Prefeitura. A proposta foi aprovada pela unanimidade dos votos.

“A Câmara aprovou hoje (ontem) o crédito especial para que possa ser repassado esse recurso à Santa Casa. Dessa forma, entendemos que está resolvido e tão logo chegue a totalidade das emendas já há autorização legislativa para que esse recurso possa ser repassado imediatamente, e a Santa Casa possa fazer frente e resolver uma parte dos problemas de natureza financeira”, relatou o presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis, vereador Fábio Cardozo.

Os vereadores ainda votaram a liberação de créditos de R$ 30 mil para o Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp), a liberação de mais de R$ 4,4 milhões para pagamento de serviços realizados pela Coder, e autorização para a Prefeitura alugar um imóvel para a Casa Abrigo Rotativo.

TAC

Como foi divulgado ontem pelo A TRIBUNA, o prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio, a secretária municipal de Saúde, Izalba Diva Albuquerque e os vereadores Fábio Cardozo e Reginaldo Santos, que compõem a Comissão de Saúde da Câmara Municipal. estiveram reunidos com o Ministério Público para a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para garantir critérios na destinação de verbas advindas de emendas da bancada parlamentar para a Santa Casa de Misericórdia.

A assinatura do documento tem o objetivo de garantir que as emendas, que totalizam mais de R$ 20 milhões, sendo mais da metade para liberação neste ano, sejam aplicadas em outras finalidades que não a indicada pelos autores, como aconteceu com o recurso de R$ 56 milhões da mesma bancada federal que seria destinado para obras de recuperação da infraestrutura dos distritos industriais da cidade, mas acabou fatiado e desviado de sua destinação original.

De acordo com o termo, a Santa Casa de Rondonópolis se compromete a destinar a verba ao pagamento das dívidas, pagamento de produção e plantões de médicos, insumos e materiais hospitalares, manutenção e adequação da infraestrutura do hospital, dívidas bancárias, bem como destinar as verbas necessárias para regular o funcionamento do Hospital.

“Eu me sinto mais confortado e blindado, não é fácil você na vida pública deliberar um dinheiro sem definir os objetivos. Estou mais tranquilo porque o Ministério Público está definindo os objetivos aonde vão ser pagas as dívidas da Santa Casa. É bom deixar claro ainda que o município não recebeu nenhum recurso do Ministério da Saúde, mas antes mesmo de receber nós já estamos assinando um TAC para saber como vai ser aplicado esse recurso”, explicou Pátio, na oportunidade.