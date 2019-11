Quatro pessoas foram presas ontem (31) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rondonópolis, pelo transporte de droga e anabolizantes em dois veículos, que foram abordados durante patrulhamento de rotina. A abordagem aconteceu na BR-163, quando os policiais estavam realizando a fiscalização e perceberam os dois carros, ambos novos, parecidos e com dois ocupantes, trafegando de forma próxima. Os dois veículos também tinham placas de Várzea Grande, o que aumentou ainda mais as suspeitas dos agentes.

No primeiro veículo abordado, um Onix, em que estavam um homem de 21 anos e uma mulher de 22 como passageira, foram encontradas caixas de som de origem paraguaia, sem nota fiscal. No segundo veículo abordado, um Prisma, estavam dois homens, de 35 e 26 anos, em que também foram encontradas várias caixas de som contrabandeadas.

Em uma vistoria minuciosa, os agentes resolveram então abrir as caixas e então os materiais foram encontrados. No total, foram 26 quilos de maconha e 182 caixas contendo anabolizantes, alguns de uso controlado, mas a grande maioria de uso proibido no Brasil. Os quatro presos, que não tiveram os nomes divulgados, foram autuados em flagrante e conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal em Rondonópolis.