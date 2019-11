Além da família do menino Samuel Victor da Silva Gomes Carvalho, de 6 anos, desaparecido há 12 dias, outra família da região vive um drama semelhante, sem saber o paradeiro da adolescente Michelle Yasmim Nascimento Mantovani, de 16 anos, há 62 dias. A menina, que sumiu na noite do dia 30 de agosto, em São Lourenço de Fátima, tem problemas mentais e sofre com surtos psicóticos, necessitando de medicamentos de uso controlado.

De acordo com a tia de Michelle, Alexandra Mantovani, que tem mantido contato com a redação do A TRIBUNA para cobrar maior empenho nas buscas pela adolescente, a família até o momento não sabe o que pode ter acontecido com a jovem.

No início do mês, conforme noticiou o A TRIBUNA, os familiares chegaram a receber informações de que a menina estaria perambulando na região do Residencial Pedro Casaldáliga, em Rondonópolis, o que levou eles a realizarem buscas no bairro. A informação acabou não se confirmando.

“Nós recebemos, após isso, informação de que ela foi vista na rua, no Alfredo de Castro, mas ninguém fez uma foto ou um vídeo pra confirmar. Ninguém também avisou a gente na hora ou chamou a polícia, então, não sabemos se é verdade”, contou a tida de Michelle.

A adolescente desapareceu por volta de 22h30, daquele 30 de agosto, fugindo de casa. A família sempre suspeitou que o destino seria Rondonópolis, já que o pai de Michelle mora aqui na cidade e, em outra ocasião, em que ela conseguiu fugir de casa, a garota tentou vir até a cidade, mas foi localizada rapidamente pelos familiares. Além disso, após esse desaparecimento, a família suspeita também que possa ter fugido com um namorado maior de idade, que a estaria mantendo em Rondonópolis sem o conhecimento e consentimento da família.

A investigação sobre o desaparecimento de Michelle corre pela Delegacia de Juscimeira. Segundo Alexandra, a família tem tido dificuldades para conseguir informações sobre o caso por telefone, e não tem condições financeiras de se deslocar até Juscimeira com tanta frequência para conversar com o delegado e os investigadores.

Alexandra acredita que falta empenho nas buscas pela menina, que tem problemas psicológicos, e pode inclusive estar em companhia de um maior de idade, o que pode configurar crime, já que a menina é menor e desprovida de capacidade para consentir com atos ou oferecer resistência.

Quem tiver informações que levem ao paradeiro da adolescente pode entrar em contato com a família através dos seguintes telefones: (66) 3441-1042 / 99257-0077, ou por meio do WhatsApp nos números (66) 98107-9646 / 996750977.

SAMUEL

Falando ainda sobre o desaparecimento do menino Samuel, o caso segue sem novas informações e ninguém sabe ao certo, especialmente a família, como andam as investigações referentes ao sumiço do menino, que são feitas pela Polícia Judiciária Civil. Samuel está desaparecido há 12 dias e, até o momento, a família não tem sequer uma pista sobre o seu paradeiro.

A avó, Lucineide Blass, que o criava, tem procurado o garoto por conta própria pela região do bairro em que mora, o Jardim Iguaçu, na companhia de amigos ou familiares.