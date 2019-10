O deputado estadual Sebastião Rezende encaminhou uma indicação ao governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, com cópia ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, mostrando a urgente e imprescindível necessidade de que sejam construídas, no mínimo, duas rotatórias no Anel Viário de Rondonópolis, sendo uma delas no acesso à Rua Rio Branco.

Ao justificar a necessidade das rotatórias, Rezende observa que o acesso de entrada e saída nos bairros que cercam o Anel Viário, especialmente no início da Rua Rio Branco, não possui nenhuma intervenção viária, o que tem colocado em risco a vida dos trabalhadores, pedestres, ciclistas, motociclistas e demais condutores de veículos que trafegam diariamente no local.

O parlamentar menciona que a implantação de rotatórias tem se mostrado uma solução eficiente para disciplinar o aumento do fluxo de veículos em diversos municípios brasileiros, além de contribuir com a redução expressiva do número de acidentes de trânsito. “Ademais, além de aumentar a segurança em cruzamentos e reduzir acidentes com vítimas, soma-se ainda o fato de rotatória urbana ter baixo custo, ser rapidamente instalada e ser de fácil manutenção, o que contribui para diminuição dos gastos públicos”, argumenta.

Rezende atesta que cabe ao governo elaborar medidas que combatam e/ou diminuam problemas relacionados ao trânsito. Nesse contexto, ele entende que investir na melhoria das rodovias e estradas é extremamente importante para o bem-estar do cidadão, daí a procedência da referida demanda.

A atual solicitação vem após os esforços do parlamentar para que o Anel Viário recebesse obras de reconstrução do pavimento, através de licitação, hoje em execução. A empresa vencedora da licitação realiza a obra de recuperação de 16 quilômetros do Anel Viário. O custo previsto da revitalização do trecho é de R$ 5,947 milhões.

A participação do deputado Sebastião Rezende foi muito importante para possibilitar a contratação de empresa para reconstruir o Anel Viário. O próprio governador reconheceu que a atuação do parlamentar, votando a favor do Novo Fethab, ainda na legislatura passada, foi fundamental para viabilizar os recursos para essa obra.