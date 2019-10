Os vereadores rondonopolitanos rejeitaram, pelo placar de 19 votos a zero, o pedido de urgência para a votação de um projeto de lei que prevê que entidades e pessoas que pretendam desenvolver algum trabalho voluntário, tenham que obter uma anuência da prefeitura. No entendimento dos parlamentares, o projeto é inconstitucional, pois tenta legislar a respeito do que é voluntário e que, portanto, independe de qualquer tipo de autorização do poder público.

De acordo com o vereador Thiago Muniz (DEM), com a derrubada do pedido de urgência, o projeto agora tramitará normalmente pelas comissões da Câmara e pode até ser reprovado pelas mesmas e nem ter que ser votado em Plenário.

“Ele [prefeito] quer interferir no trabalho voluntário, mas o próprio nome já diz que é voluntário e esse tipo de trabalho não tem que depender da prefeitura. Para ficar bem objetivo para o cidadão entender, a prefeitura quer basicamente nomear só quem ela acha que é bom para desenvolver trabalhos voluntários na cidade, ou seja, quer fazer uma interferência política no trabalho voluntário”, explicou.