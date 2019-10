Uma execução foi registrada em Rondonópolis, na tarde de ontem (30), no bairro André Maggi. A vítima, identificada como Antônio Jhony Paulino da Silva, de 21 anos, foi morta com vários tiros. O crime aconteceu na casa em que ele morava.

Segundo as informações preliminares colhidas no local, dois homens chegaram à casa, cada um em uma motocicleta, e chamaram pela vítima. Quando Antônio saiu, os tiros começaram a serem disparados contra ele, e o mesmo caiu na varanda da residência, local em que morreu. Nenhum objeto foi levado da casa, o que indica que os criminosos foram ao local somente para executar a vítima.

Conforme informações de populares, o homem vivia na residência há pouco tempo e estava passando por um tratamento de saúde. Na checagem da Polícia Militar (PM), no Estado de Mato Grosso Antônio não possuía passagens criminais.

A brutalidade do assassinato chamou a atenção, já que os policiais encontraram cerca de 20 cápsulas de pistola deflagradas no local do crime. A perícia técnica foi realizada, mas não foi informado quantos tiros atingiram a vítima.

Até o fechamento da edição, ninguém havia sido preso pelo crime. O caso foi registrado pela PM, e deve ser apurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).