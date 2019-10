O homem identificado pela polícia como suspeito de agredir e provocar a morte de Salvador Ferreira Leal, 63 anos, no último domingo (27) no Jardim Atlântico, em Rondonópolis, não havia sido preso até o fechamento da edição. Identificado pela polícia como Leonardo Davince Rodrigues Vieira, de 31 anos, o suspeito fugiu logo após o crime e ainda não foi localizado.

Familiares do Salvador Leal, ainda em choque com a situação, estão em busca de Justiça. A filha Áurea Luci Leal e seu esposo, Lucas Cunha, estiveram na tarde de ontem (30) no A TRIBUNA. Eles disseram confiar no trabalho da polícia, mas pedem empenho na prisão do suspeito, que é morador da região do Jardim Atlântico e conhecido como “Xexéu”.

Salvador deixou seis filhos, entre eles um menor de idade, e também três netos. Ele trabalhou por 20 anos na Fundação Nacional do Índio – Funai, e foi Chefe de Posto em aldeias de alguns municípios do estado, até se aposentar por motivo de doença há alguns anos. “Mesmo aposentado, ele não parava de trabalhar. Estava fazendo a reforma da casa dele, no Sagrada Família, e quando terminasse iria se mudar do Atlântico para lá com sua companheira”, contou o genro Lucas.

A filha do aposentado disse que no domingo ele estava em casa, vendo filme, quando resolveu ir até o supermercado comprar pão para fazer lanches para a família. “Eu estava na minha casa e já estava de saída para a casa dele. Falei com ele por telefone quando ele estava no mercado, 13 minutos antes do crime ele me mandou uma foto de como estava ficando a reforma da casa. Pouco tempo depois recebi a notícia do que tinha acontecido”, contou Áurea.

A família, que cobra a prisão do suspeito, lembra que Salvador era um homem comunicativo, brincalhão e prestativo, e que está recebendo muitas mensagens de apoio de várias pessoas e cidades, especialmente as que ele passou para trabalhar ao longo dos 20 anos de Funai. “Nós não queremos vingança, queremos Justiça. Hoje foi o pai da minha esposa, amanhã pode ser o pai de outra pessoa. Poderia ser o pai de qualquer um ali… Ele lutou a vida toda pelos direitos dos outros, e acabou morrendo por causa de um direito que era dele”, desabafou o genro Lucas.

O CRIME

As imagens de câmeras de segurança do comércio da região, que registraram a briga, mostram que, após uma discussão verbal na fila do caixa do supermercado, pelo fato do idoso supostamente ter reclamado do suspeito estar usando a fila preferencial, também registraram a sequência da briga.

Já em frente a um lava jato, mas ainda bem próximo da porta do supermercado, o idoso caminha pela calçada e é possível ver que o suspeito estava na motocicleta estacionada, aguardando sua saída do supermercado. Ele vai em direção a Salvador e os dois começam a brigar. Com força desproporcional, o homem acaba derrubando o idoso, que na queda bate a cabeça no meio-fio e morre na hora.

O agressor foge em seguida de motocicleta e as pessoas, algumas que presenciaram a briga desde o início, começam então a se aproximar. “Ele esperou do lado de fora para brigar, ele premeditou. Foi um crime muito brutal”, reforça Lucas Cunha.

Segundo a Polícia Civil, a investigação está realizando oitivas com algumas testemunhas que presenciaram a situação. A reportagem questionou se um mandado de prisão temporária já foi solicitado à Justiça, mas a PJC não respondeu.