A assinatura do documento tem o objetivo de garantir que as emendas, que totalizam R$ 20 milhões, sejam aplicadas em outras finalidades que não a indicada pelos autores, como aconteceu com o recurso de R$ 56 milhões da mesma bancada federal que seriam destinados para obras de recuperação da infraestrutura dos distritos industriais da cidade, mas acabaram fatiadas e desviadas de sua destinação original.

O TAC foi assinado no final da tarde de ontem (30) e o seu objetivo é garantir que o dinheiro seja integralmente aplicado na Santa Casa e de forma célere.

“A bancada federal entendeu que se for mudar o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) no Ministério da Saúde vai demorar mais para o dinheiro ser liberado. Então, ficou pacificado manter o CNES do Fundo Municipal de Saúde e, para dar mais tranquilidade, transparência e segurança para os deputados e senadores, o prefeito, a Secretaria de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde (CMS), a Câmara e o Ministério Público (MP) definiram pela elaboração de um TAC que, em resumo, garante que a emenda chegando, ela vá direto para a Santa Casa. E também define as obrigações da Santa Casa em como destinar o dinheiro”, explicou o vereador Reginaldo Santos (Cidadania), membro da Comissão de Saúde da Câmara.

Pelo TAC, esse dinheiro só poderá ser aplicado para situações como o pagamento de honorários de médicos, 13º salários, na compra de insumos, para pagar parcelas de dívidas com bancos e após serem feitos os pagamentos, a Santa Casa terá que prestar contas detalhadamente sobre o uso do dinheiro para o CMS, que enviará essa prestação de contas para o MP.

“Essa prestação de contas já feita pela Santa Casa, mas essa será uma prestação de contas separada. O documento já foi assinado e agora esperamos que todas as partes cumpram com o acordado”, concluiu Reginaldo Santos.