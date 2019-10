A notícia de que no último domingo (27) o tráfego de veículos seria interrompido por algumas horas na alça de acesso para a BR-364, no “Trevão”, para quem seguia pela BR-163 sentido Estado de Goiás, acabou causando um certo estranhamento em alguns moradores. Até então, pela última informação oficial feita pela concessionária que administra o trecho, Rota do Oeste, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), alça de acesso já estava interditada desde o início do mês.

O A TRIBUNA então buscou informações para esclarecer o desencontro de informações. Na verdade, após a interdição da alça no dia 3 de outubro, para um teste de como se comportaria o trânsito na região, com os condutores utilizando um retorno na BR-163 para então acessar a BR-364, poucos dias depois, a medida acabou sendo suspensa temporariamente, já que com as obras de duplicação que estão sendo realizadas, a região acabou ficando um pouco tumultuada.

Conforme a reportagem apurou com a PRF, assim que alguns serviços que estão sendo realizados forem totalmente finalizados, não influenciando mais o trânsito, o teste do bloqueio da alça será retomado. A medida visa buscar uma melhor fluidez viária e tomada após a liberação da pista nova (sentido sul) para tráfego no dia 29 de setembro. No teste, com a interdição, os motoristas precisam seguir 900 metros pela pista nova da BR-163, onde farão o retorno com destino à BR-364. Segundo a PRF, ainda não há prazo para o teste ser retomado.

INTERDIÇÃO – No último domingo (27), para dar continuidade às obras de duplicação na BR-163, a concessionária responsável interrompeu o fluxo de veículos no entroncamento das rodovias, bloqueando a alça de acesso para a BR-364 (sentido Goiás), para realizar a remoção de três postes de iluminação e fazer a realocação do semáforo existente no local. Após o serviço, o trecho foi todo liberado e o trânsito segue sem mudanças na região, até segunda ordem.