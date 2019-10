A Prefeitura de Rondonópolis abriu, anteontem (28), o prazo de inscrição do Processo Seletivo 03/2019 para o preenchimento de vagas aos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Agente de Combate a Endemias (ACE). Aberta até o dia 20 de novembro, a inscrição pode ser feita somente pelo endereço eletrônico da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Também no dia 28, começou o período de requerimento à isenção da taxa de inscrição, que se estende até o próximo dia 31 de outubro. “Tanto a inscrição como o requerimento de isenção do pagamento da taxa são feitos somente pelo site da UFMT, que realiza o seletivo”, informa a gerente do Departamento de Planejamento, Ingresso e Capacitação da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, Priscylla Silva Moreira, observando que a documentação para os interessados em solicitar a isenção do pagamento de R$ 80 da taxa de inscrição pode ser entregue até o dia 1º de novembro.

Ao todo, são disponibilizadas no processo seletivo 336 vagas, sendo 116 para desempenhar a função pública no cargo de agente de combate às endemias e 230 para agente comunitário de saúde. A carga horária é de 40 horas semanais e os salários são de R$ 1.348.

Os interessados em ter o direito de não pagar a taxa de inscrição precisam atender os critérios exigidos no edital e solicitar o benefício. Segundo Priscylla, uma opção de solicitar a isenção é pelo próprio site da UFMT, que disponibiliza um link à entrega digitalizada dos documentos exigidos no edital. A outra é se dirigir até a Prefeitura de Rondonópolis, onde uma comissão fica à disposição, no auditório do Paço Municipal, das 12h às 18h, para receber as cópias das documentações solicitadas.

“Os requerimentos devem ser feitos somente pela internet, através do site da UFMT, até o próximo dia 31. A documentação solicitada no edital para análise deve ser entregue até o dia 1º de novembro, via site, de forma digitalizada; ou pessoalmente, no auditório da Prefeitura”, destaca Priscila.

PROVAS

A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 15 de dezembro. Já a divulgação dos locais e horários das provas objetivas está prevista para ser publicada no dia 09 de dezembro de 2019. Priscylla pede a atenção dos candidatos aos prazos previstos em edital.