A Comissão de Licitação da prefeitura de Rondonópolis realizou, ontem (29), uma nova concorrência pública, da modalidade menor preço, para a contratação de empresa especializada de engenharia para a reforma da Praça dos Carreiros. O nome da empresa vencedora do certame não foi divulgado, mas agora terão início os procedimentos internos para a posterior homologação do resultado, para a contratação da empresa e, em seguida, é emitida a ordem de serviço para que a obra possa finalmente ter início.

A reforma da Praça dos Carreiros, uma das mais antigas e tradicionais da cidade, custará algo em torno de R$ 2,8 milhões e, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), estão previstas a restauração do coreto com a manutenção do piso composto por pedras portuguesas, bem como do local de hasteamento das bandeiras, que passará por uma reconstrução. Quanto ao piso da praça, bastante danificado pelo tempo, este deverá ser trocado, sendo substituído por pedras intertravadas.

Também estão previstas a troca de algumas árvores e será feito todo um trabalho paisagístico, além de serem construídos três quiosques comerciais e uma nova parada de ônibus fechada em vidro, com ar-condicionado e placas solares. Ainda será construído um playground infantil e um espelho de água, o que além de embelezar a praça deve servir também para amenizar o clima na região central da cidade.

A iluminação também será revitalizada, com a utilização de postes e luminárias no estilo arquitetônico colonial, para manter as caraterísticas históricas da praça. Também serão construídos banheiros públicos e todos os acessos terão rebaixamento para garantir a acessibilidade para cadeirantes e portadores de deficiência física.

HISTÓRICO

A Praça dos Carreiros, que surgiu antes de 1950, nasceu como local de encontros de viajantes e mascates para efetuarem suas trocas, vendas e encontros de negócios. O local, por muitos anos, foi só um espaço limpo, que oferecia sombra para que viajantes e seus animais, principal meio de transporte da época, descansassem. O nome “Carreiros” é uma homenagem aos homens que conduziam os carros de boi, bastante usados na época.

Ali também funcionou, por muitos anos, uma feira livre onde os produtores rurais de toda a região vinham para expor e comercializar sua produção, que durou até a década de 1980. A Praça dos Carreiros, como conhecemos hoje, foi inaugurada no ano de 1982 pelo então prefeito Valter de Souza Ulysséia, se tornando então um local de encontro e lazer para a população.

Com o passar dos anos, a praça chegou a receber reformas pontuais, mas há anos necessitava de uma revitalização geral, o que deve acontecer agora.