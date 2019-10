“Estamos aqui não apenas como representante do Sinduscon, mas representando a comunidade empresarial que está sendo afetada pela falta de atualização do Plano Diretor, assim como os demais segmentos. Este é um assunto muito amplo, pois é o que direciona a nossa cidade e atinge vários segmentos como o do comércio, prestação de serviços, turismo, educação, a economia toda. Não atinge apenas a construção civil, que apesar de tudo é o carro chefe desta discussão”, afirmou o empresário Helmute Hollatz.

Um grupo de empresários, entre eles um representante do Sindicato das Indústrias da Construção Civil da Região Sul do Estado de Mato Grosso (SINDUSCON-SUL/MT) e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis (Acir), Ernando Cabral, compareceram ontem (29) à reunião da ordem do dia dos vereadores, na Câmara Municipal, para pedir agilidade na atualização e aprovação do Plano Diretor de Rondonópolis.

Ele explica que o documento perdeu a validade em 2018. “O Plano Diretor é para direcionar e estabelecer regras para cada década. Venceu em 2018 e logo tivemos várias audiências e reuniões. Foi muito bem capitaneado pela Prefeitura e Ministério Público mas, de repente, houve um silêncio que nos deixou preocupados. Nos incomoda porque a Prefeitura não nos dá resposta. Então, comparecemos à Câmara para nos unirmos aos vereadores, porque no dia que chegar a minuta do Plano Diretor, nós gostaríamos de ver antes de ser aprovado ou discutido. A nossa intenção é contribuir e não temos interesses diretos. Queremos o progresso e o direcionamento da nossa cidade para os próximos anos”, completou.

“Se a atualização do Plano Diretor não tiver a participação da classe entendida no assunto, a cidade poderá ficar travada pelos próximos 15 anos. Devido a vários esclarecimentos que não foram feitos no passado, hoje a cidade está travada em várias situações, como a emissão de alvarás e um simples habite-se. Precisamos discutir melhor a atualização deste Plano Diretor com a Câmara e o setor produtivo de Rondonópolis, porque é um assunto que atinge a toda população”, externou Ernando Cabral.

A Câmara Municipal ainda aguarda o envio, por parte da Prefeitura, do projeto que atualiza o Plano Diretor do Município. A última minuta do plano, que se refere à mobilidade urbana, ainda não foi repassada para análise do Ministério Público, pela empresa terceirizada contratada pelo município para atualizar o documento pelo valor de mais de R$ 2,5 milhões. Todas as minutas, como as referentes ao Código de Postura e Código Ambiental já passaram pela análise e devolução do MP. Agora só falta a minuta da mobilidade urbana.