Dessa forma, o gerente-executivo da ACIR (Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis), Robson Neves, assegura que a entidade sempre preza em fazer as coisas da forma correta, pela aplicação da pesquisa com uma metodologia segura, para não dar margem de erro, visando à credibilidade. Em caso de questionamentos, por exemplo, os formulários e respostas da pesquisa podem ser conferidos na sede da entidade, para que eventuais dúvidas sejam dirimidas.

O supervisor da pesquisa, Wanderlan Barreto da Rosa, observa que o Prêmio ACIR, através dos relatórios disponibilizados, é uma ferramenta muito útil aos empresários, que podem se valer dos resultados para conhecer melhor os seus pontos fortes e fracos, criando estratégias para galgar o primeiro lugar na edição seguinte.

Além do mais, Wanderlan pontua que os empresários esperam com ansiedade a festa de premiação, sendo um momento de alto significado emotivo para eles. “Os empresários da cidade esperam essa noite. Hoje é uma glória eles receberem essa premiação. Para eles, o prêmio tem um significado muito grande, de realização, de autoafirmação”, reforçou.

A coordenadora do Instituto de Pesquisa ACIR (IPA), Franciele Leonel, acrescenta que a premiação vai além de reconhecer as melhores empresas, sendo um incentivo para elas melhorarem sua atuação, pois se trata de uma pesquisa séria, com margem de confiança segura e que reflete com fidelidade a realidade do cenário rondonopolitano.

“O objetivo é promover essa consciência de que o consumidor tem de ser atendido dentro da realidade dele, estimulando a competitividade entre as empresas. A partir do momento que os consumidores analisam os serviços e produtos, as empresas passam a ter a consciência que precisam oferecer algo melhor. Isso faz com que o comércio em geral cresça”, afirma Franciele.

REALIZAÇÃO DA PESQUISA

Ao longo de 12 edições, o desenvolvimento da pesquisa também tem evoluído. Nos primeiros anos do Prêmio ACIR, a realização da pesquisa era terceirizada e, nos últimos anos, passou a ser realizada pelo próprio instituto da entidade, o IPA, gerando mais credibilidade, aperfeiçoamento e um melhor perfil das empresas avaliadas.