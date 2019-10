O projeto de lei foi protocolado no Legislativo na semana passada, com pedido de urgência para ser apreciado. No entanto, foi apresentado um pedido de vistas do vereador Reginaldo Santos (Cidadania), que agora terá 15 dias para conhecer melhor o projeto e o mesmo será debatido na comissão de Saúde da Câmara antes de ir à votação.

“Nós vamos usar esse prazo para conhecer melhor o projeto. Eu confesso que tem muitas coisas que eu mesmo ainda não conheço. Porém, a Câmara é um lugar de entendimento e nós não vamos jamais votar algo sem saber do que se trata e sem ouvir todas as partes envolvidas, como a Secretaria de Saúde e os hospitais”, afiançou o vereador Fábio Cardozo (PDT), presidente da Comissão de Saúde do Legislativo.

Os Conselhos Gestores de Unidades de Saúde seriam compostos por no mínimo 8 e no máximo 12 membros, sendo que metade destes, ou 50%, seriam escolhidos por representantes dos usuários, 25% seriam escolhidos pelos trabalhadores da saúde e os 25% restantes seriam preenchidos por representantes da gestão da respectiva unidade de saúde, sendo que a eleição para escolha dos membros será conduzida pelo Conselho Municipal de Saúde.

Se aprovada a proposta, os conselheiros serão escolhidos em assembleia geral da comunidade local convocada pelo Conselho Municipal de Saúde para um mandato de dois anos e não receberão nenhuma remuneração por isso.

No seu Artigo 9º, o projeto diz que entidades filantrópicas e entidades sem fins lucrativos que mantêm ou vierem a manter convênios com o SUS também deverão contar com os tais conselhos, o que é o caso da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, que são hospitais filantrópicos, sendo que no caso da Santa Casa pelo menos 80% de seus atendimentos são via SUS, enquanto que no caso do Paulo de Tarso, todos os seus atendimentos são via SUS.