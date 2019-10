TÚNEL DO TEMPO

Desde pequeno ele já era antenado. Hoje, aos 43 anos, é jornalista dos bons. Sem muitas dicas, está aí o desafio da semana para os palpiteiros do “Túnel do Tempo”. Quem souber de quem se trata, pode telefonar para a assessoria do Matraca, ou deixar o recado na recepção do A TRIBUNA, ou ainda mandando um e-mail para [email protected], ou pelo whatsapp (66) 99957-5513, até as 12 horas desta quarta-feira. Continua valendo, para serem sorteados entre os acertadores, dois convites para saborear a peixada do Rico.

Boa sorte aos palpiteiros!

MILHO E FUBÁ

É… Parece que nesta disputa entre o prefeito e o deputado pela construção da sede da Unemat em Rondonópolis, o Zé venceu o primeiro round. Enquanto o Thiago ainda está correndo atrás do dinheiro de emendas para construir o seu prédio, o Zé já fez o seu projeto, fez o lançamento das obras e marcou o início da construção para o mês que vêm, que tá bem aí batendo na porta.

É o tal negócio, enquanto o Thiago vem com o milho, o Zé já está com o fubá na mão. Também enquanto isso, o Mauro Mendes, que não é bobo nem nada, não dá um pio. Assiste tudo de camarote. Pro Mauro, pouco importa quem vai fazer ou deixar de fazer. Ele quer mesmo é inaugurar a obra.

Eu, hein!

CORAÇÃO MOLE

E o vereador Adonias deu provas de que realmente tem o coração mole. Ele aprovou uma lei na Câmara Municipal que, se o Zé do Pátio também tiver o coração mole e sancionar, os cães e gatos que vivem pelas ruas da nossa Rondolândia vão ganhar “comedouros”, “bebedouros” e “dormidouros”, que seriam espalhados pelos quatro cantos da cidade. Como seriam construídos e onde seriam colocados? Não adianta perguntar porque o Matraca não sabe.

Agora, para completar sua obra, o chargista aqui da casa, o Generino, sugeriu ao bom Adonias que apresente um outro projeto criando a figura do intérprete de línguas de cães e gatos. Só assim ele iria saber qual é o cardápio preferido dos animais e de que forma eles preferem dormir.

Au, au, au au…

AZEDOU

E a miss Campo Novo dos Parecis, a Bruna Figueiredo, foi tirar uma onda com um entregador de lanches que utilizava uma bicicleta pra fazer o seu trabalho e se deu mal, muito mal. A galhofa lhe custou o título. A beldade, dentro de um confortável automóvel, viu à sua frente um rapaz pedalando a sua magrela com uma caixa de lanches na garupa. Entre um deboche e outro, ela ri das dificuldades do entregador em subir uma ladeira. “É aí que você vê porque a sua comida chega atrasada. A pessoa, além de estar de bicicleta, está de marcha lenta”. Mais gargalhadas!

A miss só não sabia que a comida ia sobrar pra ela mesma. E, além de atrasada, chegou azeda… A menina perdeu a coroa de miss e o rapaz que foi zoado ganhou uma moto zerada.

É cada coisa! A história sempre se repete. Quem ri por último, ri melhor!