O médico neurologista e neurocirurgião José Valter Braga está em tratamento de saúde em São Paulo e correspondendo bem ao tratamento. Segundo os familiares e funcionários do profissional que atua na cidade há mais de 40 anos, desde a madrugada desta terça-feira (29/10) estão circulando informações infundadas sobre um suposto falecimento do médico, o que não é verdade. Trata-se de mais um Fake News espalhado nas redes sociais.

“Nossos telefones não pararam de tocar durante todo o dia. As pessoas querem saber se isso é realidade, no entanto o doutor José Valter está vivo, inclusive vai receber visita de amigos aqui de Rondonópolis. A cada cinco minutos falo com a esposa dele, a qual me passa orientações sobre os cuidados com as agendas do consultório e a particular dele”, disse a secretária do médico, Rosana Moreira, que atua na Clínica Urupês.